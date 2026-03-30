Капітан Бельгії планує й надалі виступати за національну команду.

Півзахисник Наполі та лідер збірної Бельгії Кевін Де Брюйне не планує завершувати міжнародну кар’єру після чемпіонату світу 2026 року. Футболіст має намір і надалі захищати кольори національної команди, якщо дозволятиме фізичний стан.

За словами бельгійця, він поступово набирає форму та позитивно оцінює свою готовність після повернення до тренувального процесу.

"Я входжу в кращий ритм, вже зіграв більше, ніж думав. Я тренуюся з командою вже чотири тижні і почуваюся добре".

Також хавбек наголосив на важливості правильного розподілу навантаження під час матчів.

"Не думаю, що зіграю два повні 90-хвилинні матчі в цьому турне, але це й не потрібно. Я не планую залишати національну збірну після чемпіонату світу: поки почуваюся добре, продовжуватиму", — сказав гравець Наполі.

Раніше повідомлялось, що Де Брюйне повернувся до тренувань у Наполі.