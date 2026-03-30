Наводимо думку букмекерів.
Роберто Де Дзербі, getty images
30 березня 2026, 12:45
Лондонський Тоттенгем знову опинився у точці турбулентності. Призначення Ігора Тудора мало стати швидким рішенням для стабілізації сезону, але на практиці експеримент провалився. Хорват пропрацював лише 43 дні: за цей час команда виграла один матч, один зіграла внічию і програла п’ять, що й призвело до дострокового розставання.
Проблема значно глибша, ніж просто невдалий тренерський відрізок. "Шпори" опинилися буквально за крок від зони вильоту — боротьба за збереження прописки в АПЛ максимально загострилася. Кожна наступна гра перетворилась на фінал. У таких умовах будь-яке кадрове рішення стає критично важливим.
На цьому фоні букмекери вже сформували пул фаворитів на посаду нового наставника. Головним претендентом вважається Роберто Де Дзербі (коефіцієнт — 1.44). Серед найближчих переслідувачів — Аді Шон Дайч (2.0), якого традиційно асоціюють із боротьбою за виживання.
Також у списках фігурують легенди клубу: повернення Маурісіо Почеттіно (11.0), шанс для Роббі Кіна (13.0) або тимчасове рішення з внутрішніх ресурсів, включаючи захисника команди Бена Девіса (17.0). Однак будь-який із цих сценаріїв має одну умову — швидкий ефект.
Інші претнденти на посаду:
Гаррі Реднапп — 6.5
Кріс Г'ютон — 11.0
Райян Мейсон — 13.0
Аді Гюттер — 13.0
Андоні Іраола — 21.0
