Рейтинг букмекерів

Наводимо думку букмекерів.

Лондонський Тоттенгем знову опинився у точці турбулентності. Призначення Ігора Тудора мало стати швидким рішенням для стабілізації сезону, але на практиці експеримент провалився. Хорват пропрацював лише 43 дні: за цей час команда виграла один матч, один зіграла внічию і програла п’ять, що й призвело до дострокового розставання.

Проблема значно глибша, ніж просто невдалий тренерський відрізок. "Шпори" опинилися буквально за крок від зони вильоту — боротьба за збереження прописки в АПЛ максимально загострилася. Кожна наступна гра перетворилась на фінал. У таких умовах будь-яке кадрове рішення стає критично важливим.

На цьому фоні букмекери вже сформували пул фаворитів на посаду нового наставника. Головним претендентом вважається Роберто Де Дзербі (коефіцієнт — 1.44). Серед найближчих переслідувачів — Аді Шон Дайч (2.0), якого традиційно асоціюють із боротьбою за виживання.

Також у списках фігурують легенди клубу: повернення Маурісіо Почеттіно (11.0), шанс для Роббі Кіна (13.0) або тимчасове рішення з внутрішніх ресурсів, включаючи захисника команди Бена Девіса (17.0). Однак будь-який із цих сценаріїв має одну умову — швидкий ефект.

Інші претнденти на посаду:

Гаррі Реднапп — 6.5

Кріс Г'ютон — 11.0

Райян Мейсон — 13.0

Аді Гюттер — 13.0

Андоні Іраола — 21.0

