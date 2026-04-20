Франція

"Монегаски" готові викупити іспанського вінгера у Барселони за 11 млн євро, проте вимагають від гравця піти на суттєве зниження фінансових апетитів.

Фланговий нападник Барселони Ансу Фаті, який наразі виступає за Монако на правах оренди, має всі шанси залишитися у Франції на постійній основі. За інформацією Mundo Deportivo, керівництво "монегасків" готове активувати опцію викупу 23-річного футболіста за 11 мільйонів євро.

Проте успішне завершення угоди залежить від фінансових вимог самого гравця. Наразі зарплата Фаті є занадто високою для бюджету Монако. Клуб задоволений виступами іспанця, але наполягає на тому, щоб він погодився на зниження виплат.

У сезоні-2025/26 Ансу Фаті провів 25 матчів у всіх турнірах, відзначившись дев'ятьма забитими м'ячами. Примітно, що попри непогану результативність, вінгер поки не записав на свій рахунок жодної результативної передачі.

Напередодні Монако зіграло внічию з Осером (2:2), що дещо ускладнило боротьбу за місце у топ-3. Барселона, своєю чергою, не розраховує на повернення Фаті до складу Ганса-Дітера Фліка і сподівається, що сторони досягнуть згоди. Портал Transfermarkt наразі оцінює вартість гравця у 15 мільйонів євро.