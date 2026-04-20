"Монегаски" готові викупити іспанського вінгера у Барселони за 11 млн євро, проте вимагають від гравця піти на суттєве зниження фінансових апетитів.
Ансу Фаті, Getty Images
20 квітня 2026, 15:57
Фланговий нападник Барселони Ансу Фаті, який наразі виступає за Монако на правах оренди, має всі шанси залишитися у Франції на постійній основі. За інформацією Mundo Deportivo, керівництво "монегасків" готове активувати опцію викупу 23-річного футболіста за 11 мільйонів євро.
Проте успішне завершення угоди залежить від фінансових вимог самого гравця. Наразі зарплата Фаті є занадто високою для бюджету Монако. Клуб задоволений виступами іспанця, але наполягає на тому, щоб він погодився на зниження виплат.
У сезоні-2025/26 Ансу Фаті провів 25 матчів у всіх турнірах, відзначившись дев'ятьма забитими м'ячами. Примітно, що попри непогану результативність, вінгер поки не записав на свій рахунок жодної результативної передачі.
Напередодні Монако зіграло внічию з Осером (2:2), що дещо ускладнило боротьбу за місце у топ-3. Барселона, своєю чергою, не розраховує на повернення Фаті до складу Ганса-Дітера Фліка і сподівається, що сторони досягнуть згоди. Портал Transfermarkt наразі оцінює вартість гравця у 15 мільйонів євро.