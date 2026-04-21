Португальський хавбек отримав ушкодження у матчі з Ліоном і проходить лікування.

Парі Сен-Жермен оприлюднив офіційну інформацію щодо стану здоров’я півзахисника Вітіньї, який зазнав травми в поєдинку 30-го туру Ліги 1 проти Ліона.

Як повідомляє пресслужба клубу, у гравця діагностовано ушкодження правої п’яти. Найближчими днями він проходитиме курс лікування, після чого до кінця тижня заплановане додаткове обстеження для уточнення термінів відновлення.

Травма Вітіньї може стати серйозною проблемою для парижан, адже вже 28 квітня команда проведе перший матч півфіналу Ліги чемпіонів проти мюнхенської Баварії.

Раніше повідомлялось, що Реал Мадрид розпочав роботу над трансфером Вітіньї.