Франція

Український захисник розпочне тренування разом із першою командою наприкінці липня після завершення літньої відпустки.

ПСЖ затвердив графік підготовки до нового сезону, визначивши дату повернення до тренувального процесу центрального захисника збірної України Іллі Забарного.

За інформацією CulturePSG, українець приєднається до передсезонних зборів паризького клубу 25 липня. Саме цього дня він розпочне роботу разом із командою після завершення літньої відпустки.

У клубі зазначають, що частина футболістів повернеться до тренувань пізніше. Це стосується гравців, які були задіяні у великих міжнародних турнірах або отримали індивідуальний графік підготовки.

Забарний не входить до цієї категорії, тому для нього передбачено стандартний план підготовки до нового сезону. Українець розпочне роботу з командою у звичні для більшості гравців терміни.