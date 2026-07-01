Франція

Зірка Монако та збірної США привернув увагу паризького гранда завдяки вдалим виступам на ЧС-2026.

Парі Сен-Жермен розпочав активні пошуки нового нападника після того, як команду покинув Гонсало Рамос, перебравшись до італійського Мілана. За даними авторитетного видання Foot Mercato, до шорт-листа парижан потрапив форвард Монако та національної збірної США Фоларін Балогун.

Наразі 25-річний Балогун привертає до себе чимало уваги завдяки яскравим виступам за збірну США на поточному чемпіонаті світу.

Окрім міжнародних успіхів, уродженець Нью-Йорка має солідний досвід гри у французькому чемпіонаті — минулого сезону він записав до свого активу 13 забитих голів у Лізі 1, що робить його перевіреним і надійним варіантом для ПСЖ.

Проте парижанам доведеться витримати серйозну конкуренцію на трансферному ринку. Повідомляється, що у послугах результативного американця також зацікавлені представники англійської Прем'єр-ліги.

Контракт з монегасками розрахований до літа 2028 року. Трансфермаркт оцінює форварда в 40 млн євро. Наразі Фоларін готується до матчу 1/16 фіналу ЧС-2026 проти Боснії і Герцеговини. Матч запланований на 2 липня, початок о 03:00.