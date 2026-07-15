Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

18-річний вінгер виділив найсильніші сторони своїх опонентів із французької збірної та порівняв свій стиль із грою Майкла Олісе.

Вінгер Барселони та збірної Іспанії Ламін Ямаль відповів на запитання, які ігрові якості хотів би перейняти у атакувальної трійки збірної Франції.

"Мені дуже подобаються всі троє. Я грав із Дембеле, і в нього я б узяв уміння однаково ефективно працювати обома ногами. У Мбаппе я б запозичив швидкість та гольове чуття — вважаю це дуже важливим.

А у Олісе я б узяв креативність. На мою думку, стиль Майкла найбільше схожий на мій власний", — наводить слова Ямаля Madrid Xtra.

У півфіналі чемпіонату світу-2026 збірна Іспанії здолала Францію з рахунком 2:0. Ямаль не відзначився результативними діями в цій зустрічі, проте заробив пенальті, який згодом реалізував Мікель Оярсабаль.