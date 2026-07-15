Вінгер Барселони та збірної Іспанії Ламін Ямаль відповів на запитання, які ігрові якості хотів би перейняти у атакувальної трійки збірної Франції.

"Мені дуже подобаються всі троє. Я грав із Дембеле, і в нього я б узяв уміння однаково ефективно працювати обома ногами. У Мбаппе я б запозичив швидкість та гольове чуття — вважаю це дуже важливим.

А у Олісе я б узяв креативність. На мою думку, стиль Майкла найбільше схожий на мій власний", — наводить слова Ямаля Madrid Xtra.

У півфіналі чемпіонату світу-2026 збірна Іспанії здолала Францію з рахунком 2:0. Ямаль не відзначився результативними діями в цій зустрічі, проте заробив пенальті, який згодом реалізував Мікель Оярсабаль.