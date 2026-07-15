18-річний вінгер виділив найсильніші сторони своїх опонентів із французької збірної та порівняв свій стиль із грою Майкла Олісе.
Ламін Ямаль, Getty Images
15 липня 2026, 15:20
Вінгер Барселони та збірної Іспанії Ламін Ямаль відповів на запитання, які ігрові якості хотів би перейняти у атакувальної трійки збірної Франції.
"Мені дуже подобаються всі троє. Я грав із Дембеле, і в нього я б узяв уміння однаково ефективно працювати обома ногами. У Мбаппе я б запозичив швидкість та гольове чуття — вважаю це дуже важливим.
А у Олісе я б узяв креативність. На мою думку, стиль Майкла найбільше схожий на мій власний", — наводить слова Ямаля Madrid Xtra.
У півфіналі чемпіонату світу-2026 збірна Іспанії здолала Францію з рахунком 2:0. Ямаль не відзначився результативними діями в цій зустрічі, проте заробив пенальті, який згодом реалізував Мікель Оярсабаль.