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Карло Анчелотті розповів, яких змін варто очікувати у складі національної команди.

Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті натякнув, що такі гравці як Неймар, Даніло та Каземіро більше не входять до його планів на майбутні турніри.

"Я вважаю, що цей чемпіонат світу знаменує кінець покоління дуже важливих гравців. Починаючи з Неймара і продовжуючи Даніло, Каземіро – усіма тими гравцями, яким на мундіалі було понад 30 років.

Ми будемо відстежувати нових гравців, які зможуть увійти до складу — не кажу вже про наступний чемпіонат світу 2030 року, але які вже зможуть бути конкурентоспроможними для першої мети, якою є Кубок Америки-2028. Нам потрібно мати дуже міцний зв’язок із командою U-20, яка має готуватися до Олімпіади. Звідти можуть вийти гравці для наступного чемпіонату світу.

Я вважаю, що ми повинні використати товариські матчі, які матимемо наступного року, щоб переглянути нових гравців, яких знаємо менше. Ми повинні добре оцінити, правильно вибрати таланти, а потім супроводжувати їх. Очевидно, за допомогою клубів, тому що неминуче молодий гравець проводить більшість часу в клубі. Необхідно стежити за цим прогресом разом із клубами.

Ми матимемо на підготовку чотири роки. Нам довелося робити багато речей у перший рік, враховуючи те, що з березня по червень у нас було вісім травм, які дещо змінили структуру команди. Тому правда полягає в тому, що тиск буде завжди. Але я вважаю, що це тиск, розтягнутий у часі. Першою метою буде не чемпіонат світу-2030, а Кубок Америки. Ми намагатимемося виграти Кубок Америки-2028", — наводить слова Анчелотті Globo.

Нагадаємо, чемпіонат світу-2026 Бразилія завершила поразкою від Норвегії (1:2) в 1/8 фіналу плейоф.