Германия

Вашему вниманию подборка лучших вратарских спасений в чемпионате Германии.

Пока европейские чемпионаты находятся на вынужденной паузе, Бундеслига продолжает вспоминать самые яркие моменты текущего и прошедших сезонов. В этот раз официальный Youtube-канал чемпионата Германии опубликовал видео с самыми яркими сейвами в идущем розыгрыше.

Ранее Бундеслига представила десять лучших голов с лету за минувшее десятилетие на немецких полях.