Германия 22 апреля 2020, 20:59 Топ-5 лучший сейвов Бундеслиги в текущем сезоне Вашему вниманию подборка лучших вратарских спасений в чемпионате Германии. Петер Гулячи, getty images 22 апреля 2020, 20:59 Пока европейские чемпионаты находятся на вынужденной паузе, Бундеслига продолжает вспоминать самые яркие моменты текущего и прошедших сезонов. В этот раз официальный Youtube-канал чемпионата Германии опубликовал видео с самыми яркими сейвами в идущем розыгрыше. Ранее Бундеслига представила десять лучших голов с лету за минувшее десятилетие на немецких полях. Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте