Германия

Представляем вашему вниманию видео лучших взятий ворот в чемпионате Германии после контратак.

Несмотря на то, что чемпионат Германии стал первым среди топ-лиг, который возобновился после длительной паузы, пресс-служба Бундеслиги продолжает радовать болельщиков различными подборками видео.

Иногда все происходит настолько быстро в футболе, что атака одной команды в одно мгновение может превратиться в гол соперника. Вашему вниманию пять лучших взятий ворот чемпионата Германии в сезоне-2019/20, которые были забиты после контратак.

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