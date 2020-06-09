Германия

До конца сезона командой будет управлять тренерский штаб во главе с Марселем Раппом.

Нидерландский специалист Альфред Шройдер больше не является главным тренером Хоффенхайма. Об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Стороны приняли обоюдное решение разорвать контракт, так как не имеют общих взглядов в развитии команды.

Шройдер отработал в Хоффенхайме один неполный сезон, возглавив команду летом 2019-го. На данный момент команда находится на 7-м месте в Бундеслиге, опережая восьмой Фрайбург на два очка и отставая от шестого Вольфсбурга также на два. До конца чемпионата — четыре тура.

До конца текущего сезона командой будет управлять тренерский штаб во главе с Марселем Раппом, который был одним из ассистентов Шройдера.