До конца сезона командой будет управлять тренерский штаб во главе с Марселем Раппом.
Альфред Шройдер, Getty Images
09 июня 2020, 11:06
Нидерландский специалист Альфред Шройдер больше не является главным тренером Хоффенхайма. Об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба.
Стороны приняли обоюдное решение разорвать контракт, так как не имеют общих взглядов в развитии команды.
Шройдер отработал в Хоффенхайме один неполный сезон, возглавив команду летом 2019-го. На данный момент команда находится на 7-м месте в Бундеслиге, опережая восьмой Фрайбург на два очка и отставая от шестого Вольфсбурга также на два. До конца чемпионата — четыре тура.
До конца текущего сезона командой будет управлять тренерский штаб во главе с Марселем Раппом, который был одним из ассистентов Шройдера.