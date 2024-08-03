Німеччина

"Ротен" серйозно налаштовуються на сезон-2024/25.

Спортивний директор Баварії Ян-Крістіан Дрезен висловив впевненість у тому, що мюнхенський клуб зможе повернутися на найвищій рівень у сезоні-2024/25. Цитує німецького функціонера Sky Sports.

"Ми перебуваємо в середині підготовки і, звичайно, все ще займаємося плануванням складу разом із головним тренером.

Ясно одне: минулого сезону ситуація була не тією, якою Баварія і ми особисто можемо бути задоволеними. Іноді подібні моменти необхідні, щоб замислитися над собою і набратися сил, саме цим ми займаємося просто зараз. І я думаю, що в новому сезоні з нами знову доведеться рахуватися — в усіх відношеннях", — заявив Дрезен.