Шкодран Мустафі допомагатиме головному тренеру німецької "молодіжки".

Шкодран Мустафі призначений асистентом головного тренера збірної Німеччини U-21 Антоніо Ді Сальво, передає офіційний сайт DFB.

Чемпіон світу-2014 завершив ігрову кар'єру наприкінці червня 2024-го. Із липня того року він допомагав Марку-Патріку Майстеру в збірній Німеччини U-17.

Спортивний директор DFB Андреас Реттіг відзначив роботу Мустафі:

"За цей рік Шкодран продемонстрував, який внесок він може зробити в розвиток молодих гравців", — цитує функціонера офіційний сайт Німецького футбольного союзу.

Зазначимо, що у вересні збірна Німеччини U-21 проведе матчі проти однолітків з Албанії (товариський) і Латвії (кваліфікація Євро-2027).