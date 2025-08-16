Німеччина

Стали відомі стартові склади команд для фінального поєдинку Суперкубку Німеччини, у якому зіграють Штутгарт та мюнхенська Баварія.

Штутгарт та мюнхенська Баварія розіграють Суперкубок Німеччини на Мерседес-Бенц Арені в Штутгарті.

Себастьян Генесс вирішив використати з перших хвилин Бредлова в рамці воріт, тоді як Левелінг гратиме праворуч в атаці.

Венсан Компані, у свою чергу, залучив Луїса Діаса на лівий фланг атаки.

Штутгарт: Бредлов — Вагноман, Шабо, Жакез, Міттельштедт — Каразор, Штіллер — Левелінг, Ундав, Фюріх — Вольтемаде.

Запасні: Дрляча, Гендрікс, Демирович, Штенцель, Ассіньйон, Нарті, Єльч, Чема, Йованович.



Баварія: Ноєр — Кімміх, Та, Упамекано, Станішич — Лаймер, Горецка — Олісе, Гнабрі, Діас — Кейн.