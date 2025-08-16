Стали відомі стартові склади команд для фінального поєдинку Суперкубку Німеччини, у якому зіграють Штутгарт та мюнхенська Баварія.
Луїс Діас, Getty Images
16 серпня 2025, 21:10
Штутгарт та мюнхенська Баварія розіграють Суперкубок Німеччини на Мерседес-Бенц Арені в Штутгарті.
Себастьян Генесс вирішив використати з перших хвилин Бредлова в рамці воріт, тоді як Левелінг гратиме праворуч в атаці.
Венсан Компані, у свою чергу, залучив Луїса Діаса на лівий фланг атаки.
Штутгарт: Бредлов — Вагноман, Шабо, Жакез, Міттельштедт — Каразор, Штіллер — Левелінг, Ундав, Фюріх — Вольтемаде.
Запасні: Дрляча, Гендрікс, Демирович, Штенцель, Ассіньйон, Нарті, Єльч, Чема, Йованович.
Запасні: Ульрайх, Урбіг, Кім, Бішоф, Геррейру, Бої, Майк, Кусі-Асаре, Карл.
Баварія: Ноєр — Кімміх, Та, Упамекано, Станішич — Лаймер, Горецка — Олісе, Гнабрі, Діас — Кейн.
Гра Штутгарт — Баварія почнеться о 21:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.