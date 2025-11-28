Німеччина

У першому матчі 12-го туру Бундесліги голів ми не побачили.

У стартовому матчі 12-го туру німецької Бундесліги менхенгладбахська Боруссія, яка нечасто дивує приємними результатами у цій кампанії, зустрілася на власному полі з найближчим переслідувачем мюнхенської Баварії — РБ Лейпцигом.

Незважаючи на більшу активність "биків" в атакувальній фазі, легітимних голів у цьому протистоянні ми так і не побачили. Лише на 47-й хвилині Франк Окора вивів "жеребців" уперед, проте цей гол VAR скасував через офсайд — так само 75-й хвилині система відеопереглядів врятувала "биків" від призначеного пенальті.

У підсумку фінальний свисток зафіксував нульову нічию.

Боруссія Менхенгладбах — РБ Лейпциг 0:0

Боруссія Менхенгладбах: Ніколас — Скаллі, Ельведі, Дікс — Кастроп (Фрідріх, 83), Райц, Енгельгардт, Нойгаус (Рейна, 73), Нетц — Онора (Кляйндінст, 90), Табакович (Матіно, 73)

РБ Лейпциг: Гулачі — Баку, Орбан, Люкеба, Раум — Шлагер (Банзузі, 66), Зайвальд, Баумгартнер — Діоманде, Гардер (Гоміс, 82), Нуса (Бакайоко, 66)

Попередження: Баумгартнер, Баку, Шлагер