Німеччина

Власне мюнхенцям він і належить.

Мюнхенська Баварія в поточному сезоні німецької Бундесліги продовжує домінувати над рештою команд.

Колектив Венсана Компані здобув 31 очко з 33 можливих після 11 стартових турів і за цей час відзначився 41 забитим м’ячем.

Більше в історії німецької першості за аналогічний період часу забивав лише сам "Рекордмайстер", коли відзначився 42 голами у воротах суперників.

Також Баварія забивала щонайменше двічі в кожному з останніх 19 матчів національної першості, і за цим показником також можуть повторити власний рекорд, який є історичним для всієї ліги.

У сезоні-2013/14 мюнхенці забивали в 20 поспіль іграх чемпіонату, тож гамбурзькому Санк-Паулі 29 листопада на Альянц-Арені в 12 турі, о 16:30, варто бути готовим до найгіршого.