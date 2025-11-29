Німеччина

Від раннього голу Санкт-Паулі, до камбеку Гайденгайма — 12-й тур не залишив уболівальників байдужими.

Гоффенгайм провів один із найкращих матчів сезону, упевнено розібравшись з Аугсбургом ще до перерви. Господарі активно тиснули на флангах і змусили суперника помилятися — окремо виділяється автогол Цезігєра, який поставив крапку в першому таймі. Аугсбург після перерви так і не спромігся змінити хід гри, а Гоффенгайм спокійно довів матч до логічної перемоги.

Гоффенгайм - Аугсбург 3:0

Голи: Туре, 16, Бюргер, 26, Цезігєр (аг), 45

Гоффенгайм: Бауманн — Цоуфал, Гранач, Хайдарі, Бернардо (Кабак, 72) — Премель (Прасс, 72), Авдуллаху, Бюргер — Асллані (Крамарич, 59) — Лемперле (Дамар, 85), Туре (Мерштедт, 59)

Аугсбург: Дамен — Банкс, Матсіма, Цезігєр (Тіц, 71) — Каде (Клод-Моріс, 82), Фелльхауер, Массенго (Реджбечай, 46), Яннуліс (Вольф, 71) — Рідер, Комур (Якич, 46) — Ессенде

Попередження: Мерштедт

Уніон міг святкувати важливу домашню перемогу, але Гайденгайм перевернув гру на останніх хвилинах. Спершу Шиммер зрівняв рахунок, а вже у компенсований час Шеппнер добив берлінців, скориставшись провалами в обороні. Уніон втрачає очки у матчі, який міг спокійно завершувати на свою користь.

Уніон Берлін - Гайденгайм 1:2

Голи: Хедіра, 43 - Шиммер, 90, Шеппнер, 90+5

Уніон Берлін: Реннов — Доехі, Керфельд, Лейте — Тріммель (Шафер, 79), Хедіра, Кемляйн (Хаберер, 79), Кьон (Александер Роте, 73) — Берк (Ілич, 61), У Йон (Крал, 73) — Анса

Гайденгайм: Рамай — Келлер, Маїнка, Гімбер (Ібрагімович, 57) — Буш (Траоре, 76), Нігюс, Дорш (Шиммер, 57), Ференбах — Бек (Шеппнер, 57), Гонсак (Вагнер, 76) — Пірінгер

Попередження: Берк, Кемляйн, Хедіра — Гімбер, Шиммер

Вердер контролював гру більшу частину зустрічі, а гол Фрідля дозволив бременцям піти на перерву у статусі фаворита. Однак Кельн до останнього шукав свій шанс і таки дочекався: Ель Мала зрівняв рахунок у компенсований час. Крапкою в хаотичній кінцівці стало вилучення Штарка — завершення, яке точно не тішить Вердер.

Вердер — Кельн 1:1

Голи: Фрідль, 22 - Ель Мала, 90+1

Вердер: Бакхауз — Сугавара, Піпер (Штарк, 46), Кулібалі, Фрідль — Лінен, Стаге — Пуертас (Мбангула, 81), Шмід, Грюль — Топп (Боніфейс, 71)

Кельн: Швебе — Себулонсен, Гайнц (ван ден Берг, 12), Озкачар (Вальдшмідт, 74) — Тільманн, Йоуганнессон (Краусс, 46), Мартель (Кайнц, 82), Кастро-Монтес (Лунн, 46) — Камінські, Бюльтер, Ель Мала

Попередження: Штарк — Кастро-Монтес, Тільманн, Мартель, Бюльтер

Вилучення: Штарк, 90+6

Сенсаційний гол Унтонджі на старті матчу змусив Баварію грати з відставанням, але чемпіон упевнено нарощував тиск. Геррейру перед перервою повернув рівновагу, а в компенсований час мюнхенці увімкнули свій фірмовий режим: голи Діаса та Джексона забезпечили заслужені три очки. Санкт-Паулі тримався довго, але опір не витримав.

Баварія - Санкт-Паулі 3:1

Голи: Геррейру, 44, Діас, 90+3, Джексон, 90+7 - Унтонджі, 6

Баварія: Ноєр — Лаймер (Олісе, 46), Та, Мін Дже (Горецка, 77), Бішоф — Кімміх, Павлович (Джексон, 83) — Карл (Гнабрі, 65), Геррейру (Станішич, 65), Діас — Кейн

Санкт-Паулі: Васіль — Валь, Сміт, Метс — Пирка, Сендс, Рітцка (Оппі, 68) — Фудзіта, Ірвін (Сессай, 68) — Унтонджі (Сінані, 18), Лаже (Меткалф, 87)

Попередження: Та — Метс.