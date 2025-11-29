Німеччина

У ветерана спливає термін угоди.

Воротар мюнхенської Баварії Мануель Ноєр висловився щодо нового контракту з "ротен". Його слова наводить Bayern & Germany.

"Все залежатиме від здоров'я. Подивимося у другій половині сезону. Я почну думати про це ближче до березня, під час міжнародної паузи", – сказав Ноєр.

Чинна трудова угода голкіпера з клубом розрахована до 30 червня 2026 року.

У поточному сезоні Мануель Ноєр провів за Баварію 16 матчів, пропустив 16 м'ячів та 6 разів відіграв "на нуль".