У ветерана спливає термін угоди.
Мануель Ноєр, getty images
29 листопада 2025, 20:30
Воротар мюнхенської Баварії Мануель Ноєр висловився щодо нового контракту з "ротен". Його слова наводить Bayern & Germany.
"Все залежатиме від здоров'я. Подивимося у другій половині сезону. Я почну думати про це ближче до березня, під час міжнародної паузи", – сказав Ноєр.
Чинна трудова угода голкіпера з клубом розрахована до 30 червня 2026 року.
У поточному сезоні Мануель Ноєр провів за Баварію 16 матчів, пропустив 16 м'ячів та 6 разів відіграв "на нуль".