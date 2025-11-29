Важка перемога "джмелів".
Боруссія Д, getty images
29 листопада 2025, 21:53
В рамках 12-го туру німецької Бундесліги Баєр в Леверкузені приймав дортмундську Борусссію.
На 41-й хвилині Аарон Ансельміно відкрив рахунок у матчі та вивів дортмундців вперед. На 65-й хвилині Карім Адейемі подвоїв перевагу гостей. Під завісу зустрічі Баєр зумів один м'яч відіграти завдяки голу нападника Кофане. Але на більше "фармацевтів" не вистачило.
Після цієї гри Баєр з 23 очками знаходиться на четвертому місці в турнірній таблиці чемпіонату Німеччини. В свою чергу, Боруссія Д з 25 очками розташовується на третьому рядку.
Байєр – Боруссія Д 1:2
Голи: Кофане 83 – Ансельміно 41, Адеємі 65
Баєр: Флеккен – Тапсоба, Баде, Андріх (Куанса, 88) – Грімальдо, Гарсія, Маза, Гофманн (Ечеверрі, 74) – Поку (Телла, 88), Тілльман (Тер'є, 74) – Шик (Кофане, 63).
Боруссія Д: Кобель – Шлоттербек, Антон, Ансельміно – Свенссон, Забітцер, Нмеча (Бенсебайні, 90), Рюерсон (Коуто, 80) – Брандт (Чуквуемека, 90+1), Адеємі (Беллінгем, 80) – Гірассі (Сілва, 61).