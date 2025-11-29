Німеччина

Важка перемога "джмелів".

В рамках 12-го туру німецької Бундесліги Баєр в Леверкузені приймав дортмундську Борусссію.

На 41-й хвилині Аарон Ансельміно відкрив рахунок у матчі та вивів дортмундців вперед. На 65-й хвилині Карім Адейемі подвоїв перевагу гостей. Під завісу зустрічі Баєр зумів один м'яч відіграти завдяки голу нападника Кофане. Але на більше "фармацевтів" не вистачило.

Після цієї гри Баєр з 23 очками знаходиться на четвертому місці в турнірній таблиці чемпіонату Німеччини. В свою чергу, Боруссія Д з 25 очками розташовується на третьому рядку.