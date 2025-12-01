Німеччина

Англієць може піти з Баварії?

Член ради директорів мюнхенської Баварії Улі Генесс висловився про нападника команди Гаррі Кейна. Його слова наводить Bild.

“Це правда, що в його договорі прописано суму відступних, яка діє до кінця січня 2026 року для інших клубів.

Ми припускаємо, що він точно залишиться у Баварії до кінця наступного сезону. Якби все залежало від нас, а я чув, що він також прагне залишитися в Німеччині, ми вже б продовжили співпрацю. Він почувається тут комфортно», — заявив Генесс.

Цього сезону Улі Генесс відіграв за Баварію 20 матчів, забив 24 голи та віддав 3 результативні передачі.