Німеччина

Завершились перші матчі 1/8 фіналу.

Герта Берлін не залишила жодних шансів Кайзерслаутерну — 6:1.

Шуллер у дебюті відкрив рахунок. Вінклер на 20-й хвилині подвоїв перевагу, а 16-річний вундеркінд Айхорн довів справу до розгрому. У доданий час гості відіграли один м’яч — з передачі Кляйнгазеля відзначився Ріттер.

Після перерви берлінці продовжили погром: Шуллер на 60-й хвилині оформив дубль, Ковнацкі зробив рахунок непристойним, а Краттенмахер на 80-й хвилині поставив міцну крапку.

У підсумку господарі впевнено крокують далі.

Герта Берлін - Кайзерслаутерн 6:1

Голи: Шулер 6, 60, Вінклер 20, Айхорн 31, Ковнацкі 75, Краттенмахер 80 — Ріттер 45+2

Боруссія М сенсаційно програла команді знизу турнірної таблиці Бундесліги — Санкт-Паулі — 1:2.

Гості під завісу першого тайму відкрили рахунок — з передачі Фудзіти м’яч забив Карс. Після перерви господарі відновили паритет: на 56-й хвилині відзначився боснійський нападник Табакович.

У ендшпілі гри пірати забили переможний гол — Оппі приніс своїй команді путівку до наступного етапу.

Боруссія М — Санкт-Паулі 1:2

Голи: Табакович 56 — Карс 43, Оппі 83