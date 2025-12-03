Німеччина

34-річний воротар залишиться в клубі ще на кілька сезонів.

Воротар Боруссії Дортмунд Александер Маєр підписав нову угоду з клубом, яка діятиме до 2027 року.

34-річний голкіпер виступає за дортмундську команду з липня 2022 року. За цей час Маєр провів 25 матчів, пропустив 32 голи та у 7 поєдинках зберіг ворота сухими.

Meyer bleibt Borusse und verlängert seinen Vertrag bis 2027! 😍✍️



Der 34-Jährige hat seinen Vertrag beim BVB erneut vorzeitig um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2027 verlängert.



🗞️ https://t.co/LCrHhw7vRh pic.twitter.com/mpbJwIsAnK — Borussia Dortmund (@BVB) December 3, 2025

У цьому сезоні воротар ще не виходив на поле, хоча був у заявці на матчі. Попередній контракт голкіпера закінчувався наприкінці сезону.