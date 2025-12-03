34-річний воротар залишиться в клубі ще на кілька сезонів.
Александер Маєр, getty images
03 грудня 2025, 17:45
Воротар Боруссії Дортмунд Александер Маєр підписав нову угоду з клубом, яка діятиме до 2027 року.
34-річний голкіпер виступає за дортмундську команду з липня 2022 року. За цей час Маєр провів 25 матчів, пропустив 32 голи та у 7 поєдинках зберіг ворота сухими.
У цьому сезоні воротар ще не виходив на поле, хоча був у заявці на матчі. Попередній контракт голкіпера закінчувався наприкінці сезону.