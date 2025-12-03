Німеччина

Завершились матчі 1/8 фіналу.

Фрайбург на своєму полі впевнено переміг Дармштадт (2:0).

Під кінець першого тайму господарі відкрили рахунок: італієць Гріфо реалізував пенальті. У середині другого тайму біло-чорні подвоїли перевагу — відзначився Гелер.

Фрайбург мав можливість довести справу до розгрому, але Гріфо не зміг вдруге забити з одинадцятиметрового. На 88-й хвилині Дармштадт залишився в меншості: Магліца отримав другу жовту картку, яка перетворилась на червону.

У підсумку Фрайбург крокує до наступного етапу.

Фрайбург Дармштадт — 2:0

Голи: Гріфо пен. 42, Гелер 69

Вилучення: Магліца 88

Штутгарт на виїзді впевнено переміг Бохум (2:0).

У дебюті зустрічі гості вийшли вперед: захисник Бохума Штромпф переправив м’яч у власні ворота. У компенсований час до першого тайму господарі залишилися вдесятьох — той самий Штромпф побачив перед собою червону картку.

На 47-й хвилині відзначився нападник Штутгарта Ундав, остаточно закривши питання щодо переможця.

Бохум Штутгарт - 0:2

Голи: Штромпф аг. 12, Ундав 47

Вилучення: Штромпф 45+1