Німеччина

Завершились матчі 1/8 фіналу.

Баварія не без проблем здолала Уніон Берлін (3:2)

Мюнхенці завдяки автоголу вже на початку зустрічі вийшли вперед — Ільянс Ісаа зрізав м’яч у власні ворота. Згодом Кейн на 24-й хвилині подвоїв перевагу. Ближче до завершення першого тайму господарі відіграли один м’яч із пенальті — захисник берлінців Кверфельд реалізував одинадцятиметровий.

Однак до завершення першої 45-хвилинки баварці встигли забити ще раз: гравці Уніона знову відправили м’яч у власні ворота — цього разу відзначився Лейте. Після перерви Уніон знову забив — знову Кверфельд, і знову з пенальті. На 55-й хвилині захисник спокійно поклав м’яч у протилежний від воротаря кут.

Залізн» кинулися в атаку, але оборона гостей на чолі з капітаном Ноєром втримала перемогу.

Уніон Берлін Баварія — 2:3

Голи: Кверфельд пен 40, пен 55 — Анса аг. 12, Кейн 24, Лейте 45+4

Гамбург сенсаційно програв Гольштайн Кіль — 1:1 (2:4)

Матч видався надзвичайно напруженим. Ні основного часу, ні двох екстратаймів не вистачило командам, аби виявити сильнішого.

Господарі вийшли вперед лише у першому овертаймі: на 107-й хвилині Джата відкрив рахунок. Однак Філ Гаррес на 118-й хвилині відновив паритет, перевівши гру у серію пенальті.

Домашні трибуни не допомогли Гамбургу, Гольштайн Кіль виявився холоднокровнішим. Вирішальний одинадцятиметровий реалізував той самий Філ Гаррес.

З рахунком 2:4 ляльки виходять у наступний етап.

Гамбург Гольштайн Кіль — 1:1 (2:4)

Голи: Джата 107, Гаррес 118