Німеччина

На німецького форварда далі претендують інші клуби Бундесліги, зокрема Вольфсбург.

Айнтрахт Франкфурт більше не розглядає можливість підписання нападника Вест Гема Нікласа Фюллькруга під час зимового трансферного вікна. Про це повідомляє журналіст Sky Sport DEФлоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, франкфуртський клуб припинив роботу над потенційним переходом, попри попередні контакти з представниками 32-річного німця.

Водночас інтерес до Фюллькруга на внутрішньому ринку Німеччини не зменшується — як зазначається, серед претендентів залишається Вольфсбург та інші команди Бундесліги.

Нагадаємо, раніше футболіст заявив Вест Гему про своє бажання розглянути зимовий перехід через бажання потрапити на чемпіонат світу-2026.