Німеччина

Лівий вінгбек Леверкузена досі не входить до трансферних планів мюнхенців.

Чутки про інтерес мюнхенської Баварії до лівого захисника леверкузенського Баєра Алехандро Грімальдо не відповідають дійсності. Про це повідомив журналіст Sky Sport DE Флоріан Плеттенберг.

За його даними, 30-річний іспанець, який демонструє топову форму та має великий досвід на найвищому рівні, наразі не є трансферною ціллю для мюнхенського клубу.

Варіант із літнім трансфером також виглядає малоймовірним — "червоні" зараз сфокусовані на підсиленні інших ділянок поля у майбутні трансферні вікна, серед яких є позиція лівого вінгера.

У поточному сезоні Алехандро Грімальдо провів за Баєр Леверкузен 19 матчів у всіх турнірах, в яких забив 8 голів та віддав 5 результативних передач. Його контракт із "фармацевтами" спливає влітку 2027 року.