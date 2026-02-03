Інше

Після сенсаційного переходу Каріма Бензема до Аль-Хіляля, тигри шукають нову суперзірку.

Саудівський клуб Аль-Іттіхад визначив нападника Ліверпуля Мохамеда Салаха своєю пріоритетною ціллю на літнє трансферне вікно. Після того, як чинний володар титулу втратив свого головного форварда Каріма Бензема, який перейшов до складу конкурентів з Аль-Хіляля, клуб з Джидди терміново шукає нове обличчя проєкту.

За інформацією Goal, ситуація навколо 33-річного єгиптянина зараз ретельно моніториться. Салах, який підписав новий контракт із червоними минулого квітня до літа 2027 року, проводить неоднозначний сезон, забивши лише шість голів на клубному рівні.

У грудні він навіть публічно критикував керівництво та тренера Ліверпуля, що лише підігріло чутки про можливий відхід. Оскільки трансферне вікно в Саудівській Аравії вже закрите, потенційний перехід можливий лише влітку.

Аль-Іттіхад вже намагався придбати Салаха у 2024 році, пропонуючи за нього 150 млн фунтів, проте тоді отримав відмову. Тепер, коли команді потрібно замінити Бензема, а вінгер Мусса Діабі також виявляє бажання піти, інтерес до Єгипетського короля спалахнув з новою силою.

Полювання на Салаха відбувається на тлі турбулентності в Саудівській Про-лізі. Перехід Бензема до Аль-Хіляля (лідера чемпіонату) викликав обурення у Кріштіану Роналду. Португалець нібито вважає, що Суверенний фонд (PIF), який володіє обома клубами, навмисно посилив конкурента, щоб забезпечити йому титул, залишивши «Аль-Наср» без трофеїв.

На додачу до цього, Аль-Іттіхад ризикує втратити ще й Нголо Канте, який намагається форсувати трансфер до турецького Фенербахче. У такій ситуації підписання Салаха влітку стає для клубу не просто бажанням, а необхідністю для порятунку репутації та спортивних амбіцій.