Інше

Тренер поєднуватиме роботу в клубі та збірній.

Менеджер збірної Північної Ірландії Майкл О'Ніл повертається до клубного футболу Англії. 56-річний фахівець очолить Блекберн Роверс, який переживає глибоку кризу в Чемпіоншипі. Як стало відомо, О'Ніл погодився на унікальну роль: він поєднуватиме посади головного тренера клубу та національної збірної щонайменше до кінця поточного сезону.

Перед досвідченим тренером стоять два надскладні завдання. По-перше, міжнародна арена: вже у березні Північна Ірландія зіграє надважливий півфінал плей-оф кваліфікації чемпіонату світу проти Італії в Бергамо. У разі успіху на команду чекає фінал проти Уельсу або Боснії і Герцеговини. О'Ніл керуватиме збірною в цих матчах і, якщо станеться диво, повезе команду на Мундіаль — перший для країни за 40 років.

По-друге, клубні справи: Блекберн наразі посідає 22-ге місце в турнірній таблиці Чемпіоншипу, перебуваючи в зоні вильоту і поступаючись рятівній позиції лише за різницею м'ячів. Клуб залишився без постійного тренера після звільнення Валер'єна Ісмаеля 2 лютого. Очікується, що О'Ніл працюватиме в тандемі з Демієном Джонсоном, який виконував обов'язки тимчасового тренера.

Якщо футбольна асоціація (IFA) швидко дасть зелене світло, О'Ніл зможе вивести команду на поле вже цієї суботи у матчі проти Квінз Парк Рейнджерс. У майбутньому розглядається варіант, за якого О'Ніл очолить Роверс на постійній основі, залишивши збірну.

Для О'Ніла це не перший досвід поєднання посад. У 2019 році він намагався керувати Сток Сіті та збірною одночасно, проте пандемія COVID-19 завадила йому завершити кампанію плей-оф Євро-2020. Він повернувся до збірної у 2022 році, підписавши контракт до Євро-2028.

Цікаво, що напередодні О'Ніл був присутній на жеребкуванні Ліги націй, де його команда потрапила в одну групу з Україною, Угорщиною та Грузією, проте утримався від коментарів пресі, ймовірно, через переговори з Блекберном.