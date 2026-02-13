Італія

Правий захисник Роми Веслі Франса став трансферною ціллю "містян" на літнє вікно.

Правий захисник Роми Веслі Франса може продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє журналіст Екрем Конур.

За інформацією джерела, Веслі є головною метою Манчестер Сіті на літо. Стверджується, що "містяни" готові запропонувати за 22-річного бразильця 50 мільйонів євро, проте римляни наразі не планують продавати свого футболіста.

Рома придбала Веслі минулого літа у бразильського Фламенго за 25 мільйонів євро. У складі "жовто-червоних" захисник провів 29 матчів у всіх турнірах, відзначився трьома голами та оформив один асист. Трудовий договір гравця з італійським клубом розрахований до середини 2030 року.