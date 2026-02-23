Німеччина

Голкіпер Баварії повернувся до тренувань і може встигнути на принциповий матч Бундесліги.

Воротар Баварії Мануель Ноєр повернувся до роботи на тренувальному полі після травми, отриманої минулого тижня. На сьогоднішньому занятті 38-річний голкіпер провів 30 хвилин тренування, здебільшого виконуючи вправи без навантаження на ноги. Усі вправи відбувалися під наглядом тренера з реабілітації Сімоне Мартінелло.

У клубі повідомляють, що в найближчі дні навантаження для Ноєра поступово збільшуватимуть. Первинні прогнози щодо термінів відновлення були обережнішими, проте тепер з’явився шанс, що воротар зможе зіграти у матчі проти дортмундської Боруссії 28 лютого.

Додатковим фактором може стати комфортна ситуація в турнірній таблиці Бундесліги — після останнього туру Баварія збільшила відрив від найближчого переслідувача до восьми очок. Це дозволяє медичному штабу не поспішати з поверненням голкіпера і ретельно підготувати його до вирішальних матчів, зокрема у плей-оф Ліги чемпіонів.