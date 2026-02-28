На нас чекає головний матч німецького футболу.
Венсан Компані, Getty Images
28 лютого 2026, 13:55
Головний тренер мюнхенської Баварії Венсан Компані висловився про майбутній матч із Боруссією Дортмунд. Цитує бельгійського фахівця офіційний сайт «ротен».
«Я очікую, що Боруссія чинитиме серйозний тиск, гратиме у відкритий футбол і викладатиметься на повну.
Боруссія може грати дуже агресивно, вони здатні багато на що. Не знаю, чи це зіграє вирішальну роль у дербі. З нашого боку все ясніше: ми, звичайно, гратимемо на перемогу, це я вам вже можу сказати напевно. Решта залежить від суперника.
Чи гратимуть вони обережніше або підуть ва-банк — ми знаємо, що для нас важливіше. Ми граємо проти топової команди, і нам доведеться нелегко», — заявив Компані.
Зараз Баварія лідирує у німецькій Бундеслізі, випереджаючи другу Боруссію Д на вісім очок.