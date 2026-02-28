Німеччина

На нас чекає головний матч німецького футболу.

Головний тренер мюнхенської Баварії Венсан Компані висловився про майбутній матч із Боруссією Дортмунд. Цитує бельгійського фахівця офіційний сайт «ротен».

«Я очікую, що Боруссія чинитиме серйозний тиск, гратиме у відкритий футбол і викладатиметься на повну.

Боруссія може грати дуже агресивно, вони здатні багато на що. Не знаю, чи це зіграє вирішальну роль у дербі. З нашого боку все ясніше: ми, звичайно, гратимемо на перемогу, це я вам вже можу сказати напевно. Решта залежить від суперника.

Чи гратимуть вони обережніше або підуть ва-банк — ми знаємо, що для нас важливіше. Ми граємо проти топової команди, і нам доведеться нелегко», — заявив Компані.

Зараз Баварія лідирує у німецькій Бундеслізі, випереджаючи другу Боруссію Д на вісім очок.