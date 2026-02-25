Німеччина

Французький захисник Марселя розглядається як заміна Ніко Шлоттербеку.

Захисник Марселя та збірної Франції Бенжамен Павар може продовжити кар'єру в Боруссії Дортмунд, повідомляє Bild.

У Дортмунді розглядають 29-річного француза як потенційну заміну захиснику збірної Німеччини Ніко Шлоттербеку, майбутнє якого у клубі залишається невизначеним.

Павар проводить нинішній сезон у Марселі на правах оренди, проте у французькому клубі залишилися незадоволені його грою. Інтер, якому належать права на гравця, вже повідомив, що не буде активовувати опцію викупу. Крім того, Павар не входить у плани міланського клубу на наступний сезон.

У поточному сезоні на рахунку Павара 1 гол і 3 асисти в 28 матчах за Марсель у всіх турнірах. Трансферна вартість захисника оцінюється в 20 мільйонів євро.