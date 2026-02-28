Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Влада країни обговорює зняття з турніру через сьогоднішні обстріли.

Національна збірна Ірану з футболу серйозно розглядає можливість зняття з майбутнього Чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє авторитетне іспанське видання Marca.

Головною причиною такого радикального кроку є місце проведення поєдинків турніру. За календарем змагань, іранці мають зіграти всі свої матчі групового етапу на території Сполучених Штатів Америки (зокрема, на стадіонах у Лос-Анджелесі та Сіетлі).

За інформацією джерела, на тлі військових операцій США та загальної геополітичної напруги принци Персії готові відмовитися від поїздки на мундіаль, якщо їхні матчі не будуть перенесені до іншої країни-господарки (Канади або Мексики).

За результатами жеребкування збірна Ірану потрапила до одного квартету з командами Бельгії, Нової Зеландії та Єгипту у групі G.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Ізраїлі скасували всі спортивні заходи.