Німеччина

"Джмелям" потрібна лише перемога.

Головний тренер Боруссії Дортмунд Ніко Ковач висловився напередодні матчу з мюнхенською Баварією в рамках 24-го туру німецької Бундесліги.

«Поразка від Аталанти? Ми пропрацювали це з гравцями, але також сказали, що основна увага буде приділена майбутньому. Тепер нам потрібно зосередитись на матчі з Баварією. Ми всі з нетерпінням чекаємо на нього.

Ми маємо дуже фізично підготовлений склад. Це був, безумовно, дуже напружений матч, зокрема й у психологічному плані. Але ми виставимо одинадцять гравців, які віддадуть усі сили. Вони зроблять усе можливе, щоб перемогти німецьких чемпіонів тут, на нашому стадіоні разом із нашими вболівальниками.

Баварія — команда найвищого рівня, яка вимагатиме від нас багато чого. Ми повинні грати ідеально від першої до останньої секунди, тому що це найвищий стандарт у Європі.

Нам потрібно орієнтуватися на гру в другому таймі в Мюнхені. Тоді ми грали добре. Нам потрібно сміливо контролювати м'яч та тривалий час утримувати його. Але це також залежить від суперника, який, безперечно, захоче нав'язати нам свою гру. Це буде дуже напружений матч протягом усіх 90 хвилин», — заявив Ковач.

Матч між Боруссією Д та Баварією відбудеться сьогодні, о 19:30 за київським часом.