Італія

Сороки програли Евертону, пропустивши вирішальний гол всього через 74 секунди після власного еквалайзера.

Для вболівальників та головного тренера Ньюкасла Едді Гау суботній вечір на Сент-Джеймс Парк перетворився на суцільне дежавю. Команда поступилася Евертону з рахунком 2:3 — точнісінько так само, як і кілька тижнів тому у матчі проти Брентфорда.

Ця поразка стала для сорок третьою поспіль у домашніх стінах у рамках чемпіонату, чого не траплялося з моменту призначення Гау у 2021 році. Ключовий момент матчу стався наприкінці гри.

Щойно Джейкоб Мерфі зрівняв рахунок (2:2), подарувавши трибунам надію на камбек, недбала гра в обороні коштувала господарям очок. Іліман Ндіає легко відібрав м'яч у Гордона, Кірнан Дьюсбері-Голл виконав передачу, а Тьєрно Баррі, який вийшов на заміну, забив переможний гол. Між другим голом Ньюкасла та фатальним ударом Баррі минуло лише 74 секунди.

"Ми, мабуть, так і не дали Ньюкаслу шансу насолодитися своїм моментом і повернутися в гру. Велика заслуга наших гравців. Їхній менталітет був чудовим", — зазначив наставник Евертона Девід Моєс.

Оборона Ньюкасла наразі переживає глибоку кризу. Команда пропустила вже 23 голи з моменту свого останнього сухого матчу (перемога 3:0 над ПСВ у Лізі чемпіонів минулого місяця). Після важкої перемоги над Карабахом (3:2) посеред тижня, Едді Гау зробив одразу шість змін у стартовому складі.

Проте тактичні рішення виявилися невдалими: Жоелінтон грав зліва, номінальний форвард Нік Волтемейд вийшов у півзахисті, а вінгер Ентоні Гордон діяв на вістрі атаки. Команді відверто бракує стабільності після втрати головного бомбардира Александера Ісака, який раніше влаштував страйк заради трансферу в Ліверпуль за 125 мільйонів фунтів стерлінгів.

Головний тренер Ньюкасла взяв відповідальність за провал на себе, визнавши, що участь у єврокубках негативно впливає на концентрацію команди у внутрішній першості.

"Щодо Прем'єр-ліги, то наша форма вже деякий час не є достатньо хорошою. Ми намагалися бути максимально зосередженими на кожній грі, але через потік матчів ваша концентрація може бути розсіяна. Ми можемо підвищити рівень нашої гри, коли нам це потрібно. Але я не думаю, що це ознака топ-команди. Ми повинні бути на такому рівні постійно", — резюмував Гау.

Попереду в Ньюкасла надзвичайно складний календар: вже в середу команда прийматиме Манчестер Юнайтед, а в березні на неї чекають домашні битви проти Манчестер Сіті в Кубку Англії та проти іспанської Барселони в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.