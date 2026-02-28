Німеччина

Команда Арди Турана може зіграти поєдинок 1/8 фіналу проти польського Леха в Ізмірі.

Донецький Шахтар може провести свій номінально домашній матч 1/8 фіналу Ліги конференцій проти польського Леха на території Туреччини. Головним претендентом на проведення єврокубкового поєдинку став стадіон клубу Гезтепе в місті Ізмір.

Розмови про можливий переїзд розпочалися після нещодавнього матчу УПЛ проти Вереса. Головний тренер гірників Арда Туран поділився планами команди:

"Ми розглядаємо варіант прийняти суперника у домашній грі на полі Гезтепе в Ізмірі. Ближче до матчу ми остаточно визначимося, яке рішення буде прийняте". — заявив наставник.

Турецькі вболівальники миттєво та з ентузіазмом відреагували на слова свого співвітчизника. Під час поєдинку внутрішнього чемпіонату проти Еюпспора фанати Гезтепе розгорнули спеціальний банер, вітаючи можливий приїзд донецької команди та її наставника.

Не забарилася й реакція від вищого керівництва турецького клубу. Почесний президент Гезтепе Мехмет Сепіл у коментарі місцевому виданню Sozcu підтвердив стовідсоткову готовність надати стадіон для потреб української команди:

"Ми були б дуже раді прийняти донецький Шахтар та Арду Турана на нашому домашньому стадіоні. Але, звичайно, спочатку необхідно отримати дозвіл від УЄФА", — наголосив функціонер.

Сепіл також підкреслив особливий зв'язок наставника гірників з їхнім містом та клубом: "Арда Туран — футбольна фігура, яку ми всі любимо. Він також дуже любить Гезтепе та наших уболівальників. Він той, хто співає наш Гімн повстання. Ми, як Гезтепе, були б раді прийняти його тут", — додав він.

Тепер остаточне слово залишається за керівництвом донецького клубу та інспекторами УЄФА, які мають офіційно затвердити арену для проведення матчу 1/8 фіналу Ліги конференцій.