Німеччина

Зʼясувався цікавий пункт в контракті Луїса Діаса.

Мюнхенська Баварія беззаперечно вгадала з трансфером Луїса Діаса. Колумбієць неймовірно швидко адаптувався до гри команди та демонструє найвищий рівень футболу: на його рахунку вже 19 голів та 12 асистів у 33 проведених матчах.

Проте блискуча статистика на полі не гарантує гравцеві спокійного життя за його межами. У своєму нещодавньому інтерв'ю для Sky Germany Діас відверто зізнався, що вивчення німецької мови дається йому вкрай складно. Саме це зізнання привернуло увагу преси до деталей його угоди.

Журналістам beIN Sports вдалося дізнатися зміст кількох пунктів контракту Луїса. Як з'ясувалося, регулярне відвідування занять із викладачем та обов'язкове володіння німецькою мовою є ключовими вимогами керівництва Баварії.

Якщо найближчим часом вінгер не зможе продемонструвати відчутного покращення своїх лінгвістичних навичок, проти нього будуть застосовані штрафні санкції. Залежно від результатів оцінювання знань гравця, сума штрафу може становити від 5 000 до 50 000 євро.

Поки що мовний бар'єр не заважає колумбійцю встановлювати контакт із партнерами по команді на футбольному полі. Робочою мовою для нього наразі залишається англійська. Це підтвердив один із лідерів мюнхенців Йозуа Кімміх, який запевнив німецькі ЗМІ, що Діас володіє англійською на нормальному, достатньому для комунікації рівні.

Проте, щоб уникнути фінансових втрат, футболісту все ж доведеться серйозно взятися за підручники з німецької.