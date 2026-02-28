Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Боруссія Д — Баварія 2:3
Голи: Шлоттербек, 26,  Свенссон, 83 — Кейн, 54, 70 (пен.), Кімміх, 87

Боруссія Д: Кобель — Джан (Бенсебаїні, 45+5), Антон, Шлоттербек — Коуту, Забітцер, Нмеча (Беллінгем, 75), Свенссон — Адеємі (Іначіо, 75), Баєр (Брандт, 75) — Сілва (Гірассі, 67).

Баварія: Урбіг — Лаймер (Бішоф, 90), Упамекано, Та, Станішич — Кімміх (Горецка, 90+2), Павлович — Олісе (Кім Мін Дже, 90+2), Гнабрі (Мусіала, 61), Діас — Кейн.

Попередження: Шлоттербек