Лікарі радять не поспішати з поверненням перед ключовими матчами і ЧС.

Півзахисник Баварії Джамал Мусіала змушений тимчасово призупинити тренування з командою через проблеми з гомілкостопом. Наразі футболіст не працює у загальній групі й обмежується заняттями на велотренажері у тренувальному центрі клубу.

Причиною паузи стала больова реакція у лівому гомілкостопі, який раніше зазнав серйозного ушкодження. Йдеться про проблеми із сухожиллями, що постраждали під час попередньої травми, яка включала перелом малогомілкової кістки. Як відомо, сухожилля відновлюються повільніше, ніж м’язи, тому процес реабілітації потребує більше часу.

Медичний штаб клубу очікував подібні ускладнення ще кілька тижнів тому, адже вони є типовою реакцією на зростання навантажень під час повернення до оптимальної форми. Сам гравець, який вже пережив тривалу паузу, прагне якнайшвидше повернутися, однак лікарі змушені стримувати цей процес.

У клубі та збірній розуміють, що нинішній етап є вирішальним для повного відновлення перед ключовою частиною сезону та майбутнім чемпіонатом світу. Саме тому Мусіала не потрапив до складу на найближчі матчі національної команди.

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн пояснив ситуацію: "У нас з Венсаном Компані однаковий інтерес: щоб гравець спочатку набрав форму та одужав у Баварії, зіграв багато матчів перед Чемпіонатом Світу, а потім навіть був нашим варіантом на Чемпіонаті Світу".