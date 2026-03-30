Німеччина

Португальський універсал залишить мюнхенський клуб після завершення контракту.

Мюнхенська Баварія офіційно повідомила про припинення співпраці з португальським півзахисником Рафаелем Геррейру після завершення поточного сезону.

Як зазначає пресслужба клубу, сторони за взаємною згодою вирішили не продовжувати контракт гравця, який спливає влітку 2026 року.

32-річний футболіст приєднався до Баварії влітку 2023 року на правах вільного агента після переходу з Боруссії Дортмунд. За цей час він встиг виграти з командою титул Бундесліги та Суперкубок Німеччини.

За період виступів у складі мюнхенців Геррейру провів 89 матчів, у яких відзначився 12 голами та 8 результативними передачами. Його універсальність дозволяла ефективно діяти як на фланзі оборони, так і в центрі поля.