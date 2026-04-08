Німеччина

Колумбійський нападник висловив задоволення своїм переходом до мюнхенського клубу, підкресливши чудову атмосферу в команді та свою відмінну ігрову форму.

Колумбійський нападник Баварії Луїс Діас поділився коментарем щодо своєї поточної форми та адаптації в новому клубі.

"Рішення приєднатися до Баварії було правильним. Я справді щасливий і насолоджуюся кожним матчем. Почуваюся чудово, перебуваю в хорошій формі, а це означає, що я готовий допомагати команді.

У нас дуже згуртований колектив", — наводить слова Діаса ESPN.

Діас став гравцем Баварії у літнє трансферне вікно, перебравшись із Ліверпуля. У складі мюнхенського колективу 29-річний футболіст провів 40 матчів в усіх турнірах, 23 рази засмутив суперників голами та оформив 18 результативних передач.

Вже 11 квітня Баварія зіграє на виїзді проти Санкт-Паулі. Початок зустрічі — о 19:30.