Сенегальський нападник влітку повернеться до Лондона.

Мюнхенська Баварія ухвалила остаточне рішення щодо майбутнього Ніколас Джексона. Німецький гранд не активуватиме опцію викупу 24-річного форварда, який проводить поточний сезон в оренді з лондонського Челсі.

Спортивний директор Баварії Макс Еберль в інтерв'ю ZDF-Sportstudio підтвердив, що план керівництва полягає в поверненні сенегальця на Стемфорд Брідж після завершення кампанії. Продовження оренди на ще один рік також не розглядається.

Перебуваючи в тіні головної зірки мюнхенців Гаррі Кейна, Джексон демонстрував гідну статистику для гравця ротації: 10 голів та 4 асисти у 29 матчах усіх турнірів. Його поточна форма вражає — 4 голи в останніх 5 поєдинках Бундесліги, включно з важливим м'ячем, який поклав початок яскравому камбеку проти Майнца (4:3).

Головний тренер команди Венсан Компані високо цінує працездатність та професіоналізм нападника, але боси клубу зробили вибір на користь довгострокової фінансової стратегії. Як зазначають європейські медіа та профільні ресурси, сума у 65 мільйонів євро виявилася занадто високою для трансферу гравця запасу, навіть зважаючи на його вагомий внесок у вихід команди до фіналу Кубка Німеччини.

У майбутнє літнє трансферне вікно на Джексона чекає повернення до Лондона, де ситуація залишається вкрай нестабільною. Сині нещодавно звільнили головного тренера Ліама Росеньйора після історично провальної серії результатів.

Контракт Джексона з Челсі діє до червня 2033 року. З огляду на успішний досвід виступів у Бундеслізі, нападник точно приверне увагу інших європейських клубів, якщо новий керманич синіх не зробить на нього ставку в основному складі.