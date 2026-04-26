Ще один вражаючий статистичний показник від дострокових чемпіонів.
Гравці Баварії
26 квітня 2026, 14:21
Баварія у матчі 31 туру німецької Бундесліги в гостях провела неймовірний камбек, обігравши Майнц (4:3).
Мюнхенська команда стала першим клубом в історії німецької Бундесліги, якій вдалося забити 50 голів у виїзних матчах за один сезон.
Наразі Баварія забила 53 м'ячі у гостьових матчах, а попереду буде ще один виїзний поєдинок проти Вольфсбурга у 33 турі.
Нагадаємо, за підсумками минулого туру Баварія забезпечила чемпіонський титул. На рахунку підопічних Венсана Компанії 113 забитих м'ячів проти 32 пропущених.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Майнц — Баварія.