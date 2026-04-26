Бременці покарали суперника за нереалізовані шанси та ускладнили боротьбу господарів за топ-4.

У матчі 31-го туру Бундесліги Штутгарт зіграв унічию з Вердером (1:1), втративши важливі очки у боротьбі за місце в топ-4.

Гості з Бремена приємно здивували вже у першому таймі. Попри гру другим номером, команда грамотно оборонялася і небезпечно контратакувала. На 18-й хвилині Єнс Стейдж відкрив рахунок після швидкої комбінації, влучно пробивши з-за меж штрафного.

Після перерви господарі значно додали. Головний тренер Себастьян Хенесс провів ряд змін, і одна з них спрацювала миттєво. На 61-й хвилині Ермедін Демірович, який вийшов на заміну, замкнув подачу та зрівняв рахунок.

У кінцівці матчу обидві команди мали шанси вирвати перемогу, але голів більше не було. Нічия виглядає закономірною, хоча вона більше вдарила по амбіціях Штутгарта, який втратив позиції у заочній боротьбі за зону Ліги чемпіонів.

У наступному турі Штутгарт чекає принциповий виїзд до Гоффенхайма, тоді як Вердер вдома зіграє проти Аугсбурга і може достроково забезпечити собі збереження місця в еліті.

Штутгарт — Вердер 1:1

Голи: Демірович, 61 - Стаге, 18

Штутгарт: Нюбель — Жаке, Загаду (Гендрікс, 46), Міттельштедт — Ассіньйон (Фюріх, 57), Андрес (Нарті, 90), Штіллер, Левелінг (Буанані, 78) — Ель-Ханнус, Ундав — Томаш (Демірович, 57)

Вердер: Бакхауз — Піпер, Штарк (Вьобер, 66), Кулібалі — Сугавара, Стаге (Мбангула, 83), Лінен, Деман — Пуертас, Шмід (Муса, 90) — Мілошевич (Нжинмах, 66)

Попередження: Бакхауз