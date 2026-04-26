Німеччина

Три голи в першому таймі визначили долю матчу.

26 квітня у матчі 31-го туру Бундесліги Боруссія Дортмунд влаштувала розгромну перемогу над Фрайбургом з рахунком 4:0.

"Джмелі" фактично вирішили долю зустрічі ще в першому таймі, забивши три м’ячі протягом стартових 32 хвилини. Господарі повністю контролювали гру, не залишивши супернику простору для відповіді.

Після перерви дортмундці продовжили домінувати і довели рахунок до розгромного. Фінальну крапку в матчі поставив Фабіу Сілва, який лише підкреслив перевагу господарів.

Після цієї перемоги Боруссія Дортмунд зберігає другу позицію в турнірній таблиці з 67 очками, продовжуючи боротьбу за найвищі місця. Натомість Фрайбург втратив шанси на єврокубкову зону — команда опустилася на 8-ме місце, маючи 43 бали.

Боруссія Дортмунд — Фрайбург 4:0

Голи: Баєр, 8, Гірассі, 14, Бенсебаїні, 32, Сілва, 87

Боруссія Дортмунд: Кобель — Антон, Шлоттербек, Бенсебаїні — Рюерсон, Забітцер, Беллінгем (Озджан, 88), Баєр (Альберт, 89) — Іначіо (Свенссон, 74), Брандт (Чуквуемека, 84) — Гірассі (Сілва, 84)

Фрайбург: Атуболу — Кюблер, Лінгарт (Юнг, 75), Огбус, Гюнтер — Еггештайн, Гефлер (Тарнуцер, 84) — Шергант (Іріє, 75), Гелер, Гріфо (Філіпп, 67) — Матанович (Бесте, 67)

Попередження: Беллінгем