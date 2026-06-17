Німеччина

Леверкузенський клуб заплатить понад 30 мільйонів євро за португальського вінгера Афонсу Морейру.

Баєр близький до підписання вінгера Ліона Афонсу Морейри. За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, клуби вже досягли повної домовленості щодо переходу 21-річного футболіста.

Сума трансферу складе 32 мільйони євро. Найближчими днями португалець має пройти медичне обстеження, після чого угоду буде офіційно завершено.

Для Морейри це буде новий крок у кар'єрі після лише одного сезону у французькій Лізі 1. До Ліона він перебрався зі Спортінга та швидко став важливою фігурою в атаці команди.

У минулому чемпіонаті Франції вінгер провів 27 матчів і відзначився сімома результативними передачами. За цим показником Морейра став одним із двох найкращих асистентів Ліона, розділивши лідерство з Ендріком.