Леверкузенський клуб заплатить понад 30 мільйонів євро за португальського вінгера Афонсу Морейру.
Афонсу Морейра, getty images
17 червня 2026, 11:26
Баєр близький до підписання вінгера Ліона Афонсу Морейри. За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, клуби вже досягли повної домовленості щодо переходу 21-річного футболіста.
Сума трансферу складе 32 мільйони євро. Найближчими днями португалець має пройти медичне обстеження, після чого угоду буде офіційно завершено.
Для Морейри це буде новий крок у кар'єрі після лише одного сезону у французькій Лізі 1. До Ліона він перебрався зі Спортінга та швидко став важливою фігурою в атаці команди.
У минулому чемпіонаті Франції вінгер провів 27 матчів і відзначився сімома результативними передачами. За цим показником Морейра став одним із двох найкращих асистентів Ліона, розділивши лідерство з Ендріком.