Италия

Легендарная арена может быть разрушена в скором будущем.

Региональной комиссией по культурному наследию Ломбардии было дано разрешение на потенциальный снос стадиона Милана и Интера Сан Сиро, сообщает La Repubblica.

По данным источника, в ноябре 2019 года мэр Милана Беппе Сала обратился к комиссии с целью установить историческую ценность арены перед тем, как давать "зеленый свет" на разрушение.

Отмечается, что министр культуры Италии подтвердил, что стадион не является сооружением исторического или культурного наследия. Ожидается, что клубы в будущем соорудят две отдельные арены.

Ранее бывший директор Милана заявил, что два обоих клубов переезд на разные стадионы будет оптимальным решением.