Італія

Метр італійського футболу не в захваті від гри Комо.

Головний тренер римської Роми Джан Пʼєро Гасперіні розкритикував стиль гри Комо. Його слова наводить TuttoMercatoWeb.

«Що мені не подобається, то це ситуація з воротарями. Зараз є правило восьми секунд, яке рідко застосовується. Досі є ситуації, коли м'яч просто лежить і проходить секунд тридцять, перш ніж голкіпер введе його в гру.

Також мені не подобається те, як часто команди грають через воротаря. Скажімо, у матчі з Інтером воротар Комо торкнувся м'яча ногами 51 раз. Людям таке не подобається. Футбол – це про гру вперед. Я можу зрозуміти, що воротарям пасують для збереження володіння, але це перетворюється на те, що не подобається фанатам. Вони хочуть бачити відбори, дриблінг, гру вперед, інакше все це може перетворитися на потворний футбол. Щось у стилі матчів п'ять на п'ять – грати буває чудово, але дивитися неможливо.

Треба знайти те, завдяки чому м'яч прямуватиме вперед, а не назад. Це нелегко, але мені не подобається, коли воротар контролює м'яч ногами по 10, 20, 30 секунд, а всі просто стоять. Це не цікавий футбол. Я хочу, щоб м'ячем завжди володіли вмілі гравці, і в Комо їх достатньо», – сказав Гасперіні.

Після 15 зіграних турів в Серії А Комо посідає 7 місце в турнірній таблиці, відстаючи від четвертої Роми на шість очок.