В 13-м туре итальянской Серии А Аталанта примет на своем поле Специю.

В стартовом составе гостей на поле появится украинский полузащитник Виктор Коваленко.

Представитель Украины в Аталанте Руслан Малиновский остался в запасе на отчетную встречу.

👥 I nostri 11 per #AtalantaSpezia!

⚡️ Here's your Starting XI to face Spezia!



pic.twitter.com/KPdYhtl687