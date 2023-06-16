Італія

Втім мова не про Джорджіо.

Повідомляється, що Ювентус повертає К'єлліні в клуб, але це не Джорджіо, а його брат-близнюк Клаудіо в менеджерській ролі.

Як повідомляє Sportitalia, угода про те, що Клаудіо К'єлліні очолить команду Next Gen, молодіжний колектив туринського клубу, який грає в Серії С, практично укладена.

Це буде повернення в Турин для К'єлліні, який також працював тут у 2014-21 роках директором, відповідальним за орендованих гравців, а також у 2018-2021 роках як менеджер молодіжної команди до 23 років.

Попередні два сезони він працював спортивним директором Пізи в Серії B.

Був також інтерес з боку Сампдорії, яка щойно вилетіла до Серії B і зуміла уникнути банкрутства після поглинання Андреа Радріццані.

Його брат Джорджіо носив футболку Ювентуса з 2005 по 2022 рік, коли він пішов як вільний агент, щоб отримати новий досвід у MLS з Лос-Анджелес Фк.